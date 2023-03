Przebudowa ośmiu ulic w Kutnie. Trzy firmy złożyły oferty przetargowe Joanna Kaźmierczak

Nieco ponad 27,5 miliona złotych to wartość najniższej oferty na przebudowę ośmiu dróg, która wpłynęła do Urzędu Miasta w Kutnie. Do przetargu zgłosiły się trzy firmy