Prasówka 19.11.2023 z całego tygodnia w Kutnie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Kutno, 19.11.2023. 12.11 - 18.11.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W Krośniewicach zatrzymano poszukiwanego 25-latka. Mężczyzna przed policjantami schował się pod kołdrą. Grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Już tylko 100 m zostało do ukończenia jednotorowego tunelu z komory na Kozinach do stacji na Żabieńcu. Olbrzymia maszyna Faustyna drąży tunel i jednocześnie wykonuje jego betonową konstrukcję. Budowa tego jednotorowego tunelu o średnicy 8,5 metra ma zakończyć się do połowy grudnia.

Kto nigdy nie marzył o własnej rezydencji? Ostatnio w Krukach pod Kutnem wystawiono na sprzedaż XIX-wieczny dworek za 10 milionów złotych. Ten budynek to prawdziwa perełka, zobaczcie sami.