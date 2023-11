W Łęczycy i w Kutnie uruchomiono nowe miejsca pomocy dla dzieci w kryzysie psychicznym

Od 1 listopada w Łódzkiem rozpoczęły pracę ośrodki m.in. w Łęczycy (ul. Poznańska 24) i w Kutnie (ul. Mickiewicza 2).

Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej są podstawą nowego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Pomocy udzielają tu specjaliści - psychologowie, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi. Mogą tu zgłaszać się – bez skierowania - rodzice dzieci oraz młodzież (osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na korzystanie ze świadczeń) w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi. W ośrodkach można skorzystać m.in. z porady psychologicznej, sesji psychoterapii rodzinnej, sesji psychoterapii grupowej, wizyta, porady domowej lub środowiskowa.

- Oznacza to, że we wszystkich powiatach są już ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej, co spełnia optymalne rozwiązanie w odniesieniu do założeń reformy psychiatrii, że w każdym powiecie znajduje się I poziom referencyjny. Praca ośrodków jest oparta na pracy środowiskowej – przede wszystkim współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym. Z tego powodu zalecany jest wybór ośrodka jak najbliżej miejsca zamieszkania - mówi Anna Leder, rzecznik łódzkiego NFZ.