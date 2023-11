Przepiękny XIX-wieczny dworek na sprzedaż pod Kutnem. Te wnętrza robią wrażenia! ZDJĘCIA

Nieruchomość została wybudowana w 1898 roku. Dworek w Krukach (gm. Żychlin) zyskał nowe życie po generalnym remoncie w 2005 roku. Budowla zachwyca charakterystyczną XIX-wieczną bryłą oraz wnętrzem. W obiekcie znajduje się m.in. 12 pokojów, przestronny salon z kominkiem, kuchnia, jadalnia, spiżarnia, garderoba oraz kilka łazienek. Cały budynek ma powierzchnię 1000 mkw., natomiast działka ma aż 50 000 mkw.

- Posiadłość oferuje szeroki wachlarz możliwości wykorzystania. Nabywca będzie mógł cieszyć się prywatnością tego miejsca i przeznaczyć je na rodzinny azyl wśród natury, z dala od zgiełku miasta. Alternatywnie, można przeznaczyć to miejsce na działalność hotelową, na co pozwala zarówno rozmiar obiektu, liczba pokoi, piękny ogród, jak i rozbudowana Strefa SPA, która wraz z pokojami do masażu została utworzona z myślą o błogiej atmosferze relaksu i odnowy i zaspokojeniu potrzeb bardziej wymagających klientów - czytamy w ogłoszeniu.