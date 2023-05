Miasto wydłuża nabór kandydatów. Siedem mieszkań czeka na najemców Joanna Kaźmierczak

Wolnych jest siedem mieszkań o powierzchni od ponad 47 do ponad 59 metrów kwadratowych. wizualizacja UM Kutno

Do 18 maja miasto wydłuża nabór kandydatów na najemców lokali mieszkalnych w dwóch blokach przy ulicy Siemiradzkiego. Jeszcze siedem mieszkań czeka na swoich lokatorów. To już ostatni dzwonek, aby zgłosić się do dodatkowego naboru.