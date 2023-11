Są plany na nowy blok w Kutnie. Może powstać nawet 31 mieszkań

Może powstać nawet 31 mieszkań

- Po doświadczeniach z budownictwem w formule TBS, teraz zamierzamy przeprowadzić budowę bloku komunalnego. Dla mieszkańców, którzy mają nieco mniejsze dochody -informuje Zbigniew Burzyński, prezydent Kutna.

W nowym bloku znajdzie się 31 lokali mieszkalnych jedno, dwu i trzypokojowych o wielkości od 26 do 58 metrów kwadratowych. Łączna powierzchnia użytkowa to około 1500 metrów kwadratowych. Według wstępnych szacunków budowa bloku może kosztować około 10 milionów złotych, co jest sporą kwotą dla budżetu miasta. Jest jednak szansa na skorzystanie z dopłaty, która może wynieść około 8 milionów złotych.

- Będziemy starać się o tak zwany bezpłatny grant do budowy budynków komunalnych przyznawany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Można uzyskać aż 80 procent dofinansowania, więc mamy nadzieję, że uda się to zrealizować – tłumaczy Jacek Boczkaja, zastępca prezydenta Kutna.

Projekt techniczny obiektu jest już gotowy. Zarząd Nieruchomości Miejskich, który będzie odpowiedzialny za budowę bloku, złożył już wniosek o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym. Jeśli wszystko pójdzie po myśli włodarzy miasta, to nowy blok mieszkalny ma być gotowy na wiosnę 2025 roku.