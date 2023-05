Prasówka tygodniowa z 21.05.2023 w Kutnie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Kutna, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.05 a 20.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto jak mieszkają Krzysztof Rutkowski i Maja Plich. Detektyw i jego dom. Ładnie? ZDJĘCIA 21.05.2023”?

Przegląd tygodnia: Kutno, 21.05.2023. 14.05 - 20.05.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Oto jak mieszkają Krzysztof Rutkowski i Maja Plich. Detektyw i jego dom. Ładnie? ZDJĘCIA 21.05.2023 Krzysztof Rutkowski ze swoją rodziną mieszka w luksusowym domu na obrzeżach Łodzi. Większość mebli Rutkowski zaprojektował sam. NA terenie ma również basen. 21.05.2023 📢 Pogrzeb przewodniczącej Rady Miejskiej w Sieradzu. Urszulę Rozmarynowską żegnały tłumy żałobników. Mszę odprawiało pięciu księży ZDJĘCIA Sieradz pożegnał tragicznie zmarłą przewodniczącą Rady Miejskiej Urszulę Rozmarynowską. Msza święta żałobna celebrowana była w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego na osiedlu Jaworowe. Odprawiało ją pięciu księży, w tym ks. infułat Marian Bronikowski, proboszcz Bazyliki Mniejszej i jednocześnie kustosz Sanktuarium św. Józefa.

📢 Oto ostatnie zdjęcia Kacpra Tekieli. Mąż Justyny Kowalczyk nie żyje! Oto jego ostatnie publikacje na Instagramie 19.05.2023 Kacper Tekieli nie żyje! Polski wspinacz przebywał w szwajcarskich Alpach, gdzie zdobywał kolejne czterotysięczniki. Mąż Justyny Kowalczyk-Tekieli miał 38 lat.

Tygodniowa prasówka 21.05.2023: 14.05-20.05.2023 Kutno: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Kutnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Miłość bije od nich na kilometr. Adrianna i Michał, znani z programu "Rolnik szuka żony" tuż przed ślubem zachwycają na zdjęciach Łodzianka Adrianna Jasiaczek szykuje się do ślubu z Michałem Tyszką. Para poznała się w dziewiątej edycji programu „Rolnik szuka żony”. Trwają przygotowania do ich ślubu. Niedawno wzięli udział w romantycznej sesji zdjęciowej. Fani są zachwyceni wykonanymi kadrami. Nie mają wątpliwości, co do tego, że zaprezentowane przez narzeczonych zdjęcia pokazują, że miłość bije od nich na kilometr.

📢 Oto najlepsi uczniowie szkół podstawowych z województwa łódzkiego - laureaci konkursów przedmiotowych. Zobaczcie zdjęcia i filmy W środę, 17 maja 2023 roku najlepsi uczniowie z całego województwa łódzkiego wzięli udział w uroczystym podsumowaniu konkursów przedmiotowych, organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Łodzi. Laureaci - a było ich aż 210 – odebrali dyplomy i gratulacje podczas gali zorganizowanej w Auli Czerwonej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Trzeba podkreślić, że wśród laureatów dwoje to laureaci poczwórni! Jedna osoba zdobyła tytuł potrójnego laureata, a szesnaście osób to laureaci podwójni.

📢 Chciał sprzedać kryminalnym w Kutna... narkotyki. Mężczyźnie grozi nawet 10 lat więzienia Miniony weekend był bardzo pracowity dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie. Na terenie całego powiatu funkcjonariusze prowadzili działania „Kutno wolne od narkotyków”. Łącznie w działaniach zatrzymano aż sześć osób. Jeden z zatrzymanych chciał sprzedać narkotyki policjantom myśląc, że są oni klientami, którzy przyjechali po towar.

📢 Miss Polski 2023. O tytuł najpiękniejszej powalczą dwie reprezentantki Łódzkiego. Zobaczcie wszystkie finalistki [ZDJĘCIA] Wybory Miss Polski 2023 zbliżają się wielkimi krokami. O koronę powalczą 32 kandydatki z 16 województw naszego kraju, wśród nich są dwie reprezentantki Łódzkiego. Wielka gala odbędzie się za dwa miesiące, 16 lipca w Nowym Sączu. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia wszystkich finalistek konkursu. 📢 100-lecie obecności Księży Orionistów w Polsce. Bogaty jubileusz odbędzie się w Zduńskiej Woli. Będą duchowe spotkania i koncerty gwiazd 100-lecie obecności Księży Orionistów w Polsce będzie świętowane w ostatni weekend maja w Zduńskiej Woli. Bogato zaplanowane obchody mieć będą zarazem duchowy jak i czysto zabawowy wymiar. Z jednej strony organizatorzy zapraszają bowiem do wspólnej modlitwy i na ewangelizacyjne wieczory, z drugiej na koncerty gwiazd. Wystąpią Skaldowie, Roksana Węgiel i rapujący ksiądz Kuba Bartczak.

📢 Tak mieszkają Lara Gessler i Piotr Szeląg. Zajrzyj do luksusowego apartamentu córki Magdy Gessler z niezwykłym widokiem Lara Gessler, podobnie jak jej rodzice, pasjonuje się gotowaniem i z tym związała swoje zawodowe życie. Córka słynnej restauratorki Magdy Gessler jest też szczęśliwą żoną i mamą. Zaglądamy, do jej przytulnego mieszkania z tarasami w modnej dzielnicy. Zobacz, jak urządziła swoje rodzinne gniazdko Lara Gessler bez pomocy architekta wnętrz. Sprawdź, jakie meble i designerskie dekoracje ma w swoim mieszkaniu właścicielka znanej warszawskiej cukierni.

📢 Alimenciarze z Łódzkiego poszukiwani przez policję. Oni nie płacą na własne dzieci i bliskich. Oto ich zdjęcia i nazwiska Te osoby uporczywie uchylają się od płacenia alimentów na członków swojej rodziny. Oto twarze mężczyzn, ale też kobiet, ściganych przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi oraz podległe jej jednostki w terenie. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy twarze, miejscowości, imiona i nazwiska.

📢 Pobicie 9-miesięcznego dziecka w Tomaszowie. Posiniaczone niemowlę trafiło do Centrum Zdrowia Matki Polki Do pobicia 9-miesięcznego dziecka doszło w Tomaszowie Mazowieckim. Ze śladami posiniaczenia na ciele trafiło do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Prokuratura wszczęła postępowanie w tej sprawie. Dziecko ma trafić do pogotowia rodzinnego. 📢 Jest nowy dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Wybrano nowego dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie. Został nim Grzegorz Chojnacki. 📢 Idealne miejsce na odpoczynek. Oto gospodarstwa agroturystyczne w Łódzkiem. LISTA LIDERÓW w konkursie Mistrzowie Agro 2023 Po raz kolejny zostaną przyznane prestiżowe nagrody w największym plebiscycie wiejskim i rolniczym, który w naszym województwie prowadzi "Dziennik Łódzki", a w całej Polsce inne dzienniki regionalne oraz serwis i magazyn "Strefa Agro". Dzisiaj prezentujemy liderów w głosowaniu Czytelników w kategorii Gospodarstwa Agroturystyczne.

