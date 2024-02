Prasówka 25.02.2024 z całego tygodnia w Kutnie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Polacy kochają Hiszpanię i znają ją bardzo dobrze, ale są też w tym kraju miejsca tak dziwne, że mogą zaskoczyć nawet prawdziwych wakacyjnych weteranów. Wybraliśmy dla was 11 najdziwniejszych, najbardziej zaskakujących i niezwykłych miejsc w Hiszpanii dla śmiałków, którzy chcieliby zejść z utartych turystycznych szlaków i przeżyć coś innego niż zwykli turyści. Poznajcie najbardziej niesamowite atrakcje Hiszpanii!

Zobacz galerię zdjęć par z powiatu kutnowskiego, które biorą udział w akcji Ona i On 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: wspólne sesje fotograficzne, vouchery na fotoobrazy, weekendowe pobyty w SPA, wczasy w Grecji oraz główna nagroda - 50 000 złotych na realizację marzeń!

Z okazji Święta Zakochanych stworzyliśmy galerie szczęśliwych par z naszego regionu. Nasi Czytelnicy wybiorą najsympatyczniejsze pary, na które czeka mnóstwo nagród. W galerii zdjęć prezentujemy liderów z każdego z powiatów w województwie łódzkim w kategorii Ona i On razem więcej niż 7 lat.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Kutnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Nowy butik niszowej perfumerii Mood Scent Bar jest w naszym mieście. Właścicieli zainspirowała Łódź z jej niezwykłą atmosferą, kreatywnością oraz realizującymi się na naszych oczach kolejnymi zmianami, sprzyjającymi rozwojowi.

Perfumeria przykuwa uwagę swoim oryginalnym wnętrzem w kolorze niebieskim. Niebieskie są ściany, sufit, podłoga...Została otwarta niedawno przy ulicy Piotrkowskiej 6. Salon wypełniają zapachy, które budzą emocje, różne skojarzenia, pozwalają na podróże w przestrzeniach i czasie.

Agata Kornhauser-Duda w pięknej fryzurze, dopasowanych garsonkach i garniturach to widok, który każdy z was dobrze zna. Ciekawi jesteście, jak pierwsza dama wygląda w zwykłym ubraniu na wycieczce rodzinnej? Taki widok to rzadkość.