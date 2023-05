Chciał sprzedać kryminalnym w Kutna... narkotyki. Mężczyźnie grozi nawet 10 lat więzienia

Kutnowscy funkcjonariusze przeprowadzili działania pod nazwą „Kutno wolne od narkotyków” celem przeciwdziałania i zwalczania przestępczości narkotykowej. W trakcie akcji funkcjonariusze zatrzymali sześć osób, które posiadały narkotyki.

- Do aresztu decyzją sądu trafiło dwóch mężczyzn, którzy posiadali znaczną ilość substancji zabronionych. Jednym z nich okazał się 19-letni mieszkaniec powiatu kutnowskiego, który pomylił policjantów z „klientami”. 13 maja w późnych godzinach wieczornych kutnowscy kryminalni podjechali nieoznakowanym radiowozem pod posesję młodego mężczyzny. Ten myśląc, że przyjechali klienci wszedł do ich samochodu i chciał sprzedać im narkotyki. Gdy miało dojść do transakcji jeden z policjantów zamiast pieniędzy wyjął kajdanki i założył mężczyźnie na ręce. Diler nie krył zdziwienia i zaskoczenia - mówi mł. asp. Daria Olczyk z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.