Prasówka tygodniowa z 10.03.2024 w Kutnie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Ogłoszenia na klatkach schodowych o treści "chociaż odsuńcie łóżko od ściany", czy "droga damo jesteś młoda i jurna" albo "wieśniaki pieprzone robić remont po 11 bo ludzie chcą się wyspać" to w wielu blokach i wieżowcach codzienność. U Was też? Zobaczcie najlepsze z tego typu korespondencjami - ZDJĘCIA w galerii.

Łódź lat 60. to miasto, w którym rozpoczęto przede wszystkim budowę dużych osiedli mieszkaniowych. Zobacz, ZDJĘCIA z tamtych lat!

Lista ról, w które wcieliła się Ewa Ziętek, jest imponująca. Grała w teatrze, filmach serialach, a nawet użyczała swojego głosu m.in. w „Herkulesie”. Talent aktorski dostrzeżono u niej bardzo wcześnie. Szybko również stała się popularna. Niestety, jak to bywa, kariera nie służy życiu osobistemu. Tak, właśnie było w przypadku Ewy Ziętek.

Ten napój orzeźwiający jest popularny jak mało który. Colę piją ludzie na całym świecie, choć należy do najbardziej niekorzystnych dla zdrowia. Nie chodzi przy tym o wysoką zawartość cukru, bo szkodliwość coca-coli zero jest nawet większa niż klasycznej wersji napoju. Zobacz, jak picie coli wpływa na organizm – w krótkim, jak i długim terminie.

Agnieszka Osiecka zmarła dokładnie 27 lat temu – 7 marca 1997 roku. Oprócz historii burzliwych miłości pozostawiła po sobie twórczość, która do dziś wzrusza i bawi. Jej piosenki śpiewali wybitni artyści minionej epoki m.in. Violetta Villas, Kalina Jędrusik, Seweryn Krajewski czy Edmund Fetting. W swoim ponad sześćdziesięcioletnim życiu napisała około 2 tysięcy piosenek. Twórczość poetki jest omawiana na lekcjach polskiego, a piosenki nucone pod nosem, czasem nawet bez wiedzy, że ich autorką jest właśnie Agnieszka Osiecka. Oto 5 znanych i lubianych utworów. Wiedzieliście, że to właśnie Osiecka je napisała?

Dzień Kobiet 2024 już w najbliższy piątek! W przerwie między szykowaniem niespodzianki dla swojej ukochanej pani proponujemy chwilę oddechu. Zapraszamy do fotogalerii, w której znajdziecie walentynkowe memy. Trzeba przyznać, że inwencji internautom i w tym przypadku nie zabrakło.

W poniedziałek, 4 marca kutnowscy policjanci zatrzymali poszukiwanego listem gończym 33-latka. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, był podejrzany o dokonanie zabójstwa, do którego doszło w powiecie grodziskim w kwietniu 2020 roku.

Nikt nigdy jej się nie oświadczył, ale to nie był powód jej stanu cywilnego. Joanna Żółkowska miała ciekawe życie… nie tylko to zawodowe, ale także i miłosne. Spotykała się nawet z bratem byłego ministra. Oto ciekawostki z życia aktorki, która rozsławiła słowo „absolutnie”.

Oto najnowsze zdjęcia i listy gończe kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu lub innych używkach. Są poszukiwani przez łódzką policję i podległe jej jednostki w terenie. Zobaczcie, może kogoś z nich rozpoznacie?

Stany lękowe są jednym z najczęstszych schorzeń psychicznych. Wymagają podjęcia odpowiedniej terapii, a niekiedy przyjmowania leków. Warto jednak wiedzieć, że stany lękowe można łagodzić domowymi sposobami, a w szczególności dietą. Niektóre pokarmy pomagają złagodzić uczucie niepokoju, podczas gdy inne mogą prowadzić do wzrostu lęku. Zobacz, co jeść na stany lękowe.

Lepiężnik to niepozorna roślina o potężnych właściwościach, które znane były już w Starożytności. Rośnie w całej Polsce i może być wykorzystywana przy łagodzeniu objawów astmy, migreny i bolesnych miesiączek. Zobacz, jak wygląda lepiężnik, kiedy go zbierać i co z niego przygotować.