Ponad 3,6 mln złotych dla samorządów z pow. kutnowskiego. Pieniądze przeznaczone będą na remont dróg

O przyznanych dofinansowaniach z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg poinformował Przemysław Błaszczyk, senator RP.

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to bezpośrednie wsparcie dla naszej lokalnej infrastruktury. Dzięki rządowemu dofinansowaniu nasz region ma szanse na szybki rozwój. Drogi stają się nowoczesne i bezpieczne. To realnie przyczynia się do poprawy poziomu życia naszych mieszkańców - napisał w mediach społecznościowych Przemysław Błaszczyk, senator RP (PiS).