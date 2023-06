Przegląd tygodnia z 18.06.2023 w Kutnie. Najważniejsze wydarzenia od 11.06 do 17.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Kutna, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 11.06 a 17.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mocne wystąpienie posłanki Matysiak w Sejmie. Mówiła o sortowni odpadów w Gawronach”?

Przegląd tygodnia: Kutno, 18.06.2023. 11.06 - 17.06.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Mocne wystąpienie posłanki Matysiak w Sejmie. Mówiła o sortowni odpadów w Gawronach Mocne wystąpienie Pauliny Matysiak (Lewica Razem) w Sejmie. Posłanka mówiła o planach powstania sortowni odpadów w Gawronach (gm. Łęczyca). 📢 Tu piją najwięcej "małpek" w województwie łódzkim. Gdzie alkohol w małych buteleczkach bije rekordy popularności? - 17.05.2023 Szacuje się, że nawet trzy miliony tak zwanych "małpek" sprzedaje się codziennie w Polsce. Co trzecia jest sprzedawana rano. Dzięki danym Ministerstwa Finansów wiemy, gdzie w województwie łódzkim sprzedawanych jest najwięcej tego rodzaju małolitrażowych trunków. I trzeba przyznać, że dane są zatrważające, a lider naszego zestawienia wyróżnia się zdecydowanie. Niestety na minus.

📢 Otwarto port multimodalny w Krzewiu pod Krośniewicami. Inwestycja wyniosła ponad 74 miliony złotych ZDJĘCIA Oficjalnie otwarto jedną z najważniejszych inwestycji związanych z transportem w naszym regionie. Budowa portu multimodalnego w Krzewiu pod Krośniewicami wyniosła ponad 74 miliony złotych.

Tygodniowa prasówka 18.06.2023: 11.06-17.06.2023 Kutno: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Kutnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pyrkon 2023 - dzień pierwszy. Czy warto przyjść na festiwal? 5 rzeczy, które mogą cię przekonać do odwiedzenia imprezy Pyrkon w zeszłym roku przeżywał prawdziwe oblężenie i trudno było przecisnąć się przez tłum. W tym roku jest jednak nieco luźniej, ale co za tym idzie - lepiej. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich fani szeroko pojętej fantastyki ponownie zgromadzili się w niesamowitej ilości, by ponownie spotkać się i wziąć udział w atrakcjach przygotowanych przez organizatorów oraz społeczność. Jeśli zastanawiasz się, czy warto odwiedzić Pyrkon w 2023 roku, to te 5 argumentów powinno cię przekonać. Zobacz relację z pierwszego dnia imprezy.

📢 Oto kobiety poszukiwane przez policję w Łęczycy i Kutnie ZDJĘCIA Zobacz, jakich kobiet szuka policja w Łęczycy i Kutnie! Prezentujemy zdjęcia i nazwiska kobiet, które złamały prawo. Rozpoznajesz którąś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na temat tych kobiet, koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane przedstawione w naszej galerii zostały udostępnione przez policję. 📢 Tak wyglądało zakończenie roku szkolnego w PRL i dawniej! Czy te zdjęcia wyglądają znajomo? Zobaczcie czarno-białe fotografie sprzed lat Koniec roku szkolnego coraz bliżej! Wkrótce rozpoczną się wakacje. Dzieci z niecierpliwością przybędą do szkół, aby odebrać swoje świadectwa i oficjalnie rozpocząć letnią przerwę od nauki. Czy zastanawialiście się, jak wyglądały zakończenia roku szkolnego w przeszłości? Zarówno przed wojną, jak i w czasach PRL, koniec roku był również obchodzony uroczyście. Czy różnił się od dzisiejszych obchodów? Zajrzyj do zdjęć z Narodowego Archiwum Cyfrowego, które przedstawiają uchwycone w kadrze dawne czasy.

📢 Finał Pucharu Polski. Kibice Unii Skierniewice i Lechii Tomaszów na trybunach FOTO Unia Skierniewice z Pucharem Polski województwa łódzkiego. Podopieczni trenera Dawida Kroczka pokonali na stadionie Władysława Króla przy alei Unii 2 w Łodzi w meczu finałowym innego trzecioligowca Lechię Tomaszów Mazowiecki 2:1, ale po dogrywce. Skierniewiczanie odzyskali trofeum po dwóch latach, bo w roku 2021 na tym samym stadionie wygrali finał z ŁKS II Łódź 3:1. Zobaczcie fanów obu drużyn na trybunach. 📢 Auta używane. Które samochody najbardziej tracą na wartości? Po tym jak wyjedziemy z salonu dealerskiego nowym samochodem, natychmiast traci on sporą część swojej ceny detalicznej. I chociaż wraz z upływem czasu wartość samochodu maleje, niektóre modele tracą ją szybciej niż inne. Dlatego CarVertical postanowił przeprowadzić badanie, aby dowiedzieć się, które marki samochodów tracą najwięcej ze swojej wartości.

📢 Uwaga, możliwe burze. Prognoza dla powiatów: poddębickiego, łęczyckiego i kutnowskiego od Łowców Burz Uwaga, w najbliższym czasie możliwe są burze. Gwałtowne zjawiska prognozują Poddebicko-Łęczyccy Łowcy Burz zapowiadając, że w ich trakcie musimy liczyć się z silnymi opadami i podmuchami wiatru. 📢 Firma AMZ Kutno otrzymała nagrodę gospodarczą Województwa Łódzkiego #BiznesNaPlus Firma AMZ Kutno znowu podbija Łódź. Kutnowski producent pojazdów specjalnych został laureatem Nagrody Zarządu Województwa w ramach konkursu Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego #BiznesNaPlus. 📢 Jeep Avenger 1.2 Turbo 100 KM. Pierwsza jazda B-SUV’em z Polski. Wrażenia, ceny, wyposażenie, dane techniczne Czy Jeep Avenger to materiał na sprzedażowy hit w naszym kraju? Na papierze (i nie tylko) wygląda to nieźle, bowiem mamy do czynienia z autem produkowanym w Polsce, na naszym rynku będzie dostępna rozsądna wersja 1.2 Turbo 100 KM z manualną przekładnią, auto prezentuje się świetnie, dobrze jeździ i idealnie sprawdza się w mieście. Sprzedaż już ruszyła a my mieliśmy dłuższą chwilę, aby zapoznać się z odmianą, która będzie alternatywą dla elektryka.

📢 W weekend Europejski Zjazd Rycerstwa w Tumie. Będzie się działo! Już w najbliższy weekend (17-18 czerwca) w Tumie odbędzie się Europejski Zjazd Rycerstwa. To będzie prawdziwa uczta dla miłośników średniowiecza i nie tylko. 📢 Proces policjantów z Piątku w sądzie w Łodzi. Prokuratura zarzuca im pobicia. Jedna ofiara zmarła. Zeznania pobitego przez policjanta Trwa proces 6 byłych policjantów z Piątku pod Łęczycą, którzy swoje ofiary bili pięściami, okładali pałkami, wywozili w odległe miejsca i porzucali. Jedna z nich została tak skatowana, że zmarła. Główny oskarżony to 35-letni Kamil C., który usłyszał 20 zarzutów. Według śledczych, to właśnie on odznaczał się wyjątkową brutalnością wobec zatrzymanych. Jednego z nich, 30-letniego Marcina K., tak pobił, że ten wkrótce zmarł. Sprawcy grozi do 25 lat więzienia.

📢 Wieczór panieński Adrianny Jasiaczek z Łodzi. Miłość znalazła w programie Rolnik szuka żony ZDJĘCIA Adrianna Jasiaczek z Łodzi, która jeszcze w czerwcu wyjdzie za mąż za Michała, którego poznała w programie Rolnik szuka żony poinformowała właśnie, że jest już po wieczorze panieńskim. Zobaczcie, jak się prezentowała w tym imprezowym dniu.

