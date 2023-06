Otwarto port multimodalny w Krzewiu pod Krośniewicami. Inwestycja wyniosła ponad 74 miliony złotych ZDJĘCIA

W piątek (16 czerwca) oficjalnie otwarto port multimodalny w Krzewiu (gm. Krośniewice). Uroczystość poprowadził najsłynniejszy polski iluzjonista - Maciej Pol. Zadaniem portu multimodalny jest skupienie w jednym miejscu różnych form transportu (w tym przypadku samochodowego i kolejowego), dzięki temu firmy mogą wybrać tę, która m.in. taniej i szybciej dostarczy ich towar do kontrahentów.

- Znaleźć lokalizację pod budowę terminala jest bardzo ciężko ze względu na tory kolejowe, drogi dojazdowe, które powinny mieć odpowiednią nośność oraz dużą powierzchnię działki. Sama realizacja przedsięwzięcia też była bardzo, bardzo trudna, ale na szczęście się udało. (...) Mamy już wszystko, aby rozpocząć działalność na tym terenie. Została nam do uruchomienia właściwie ostatnia suwnica. Po jej uruchomieniu będziemy mogli podpisać protokoły i złożyć dokumenty do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Wkrótce planujemy budowę magazynów w pobliżu terminala. Chcemy, aby pociąg jeździł z Olsztyna przez Krzewie aż to Ludwigshafen (miasto w Niemczech). Zdolności przeładunkowe terminalna pozwalają nam sądzić - Mirosław Stasiak, prezes zarządu firmy Miratrans.