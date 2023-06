Mocne wystąpienie posłanki Matysiak w Sejmie. Mówiła o sortowni odpadów w Gawronach

Mieszkańcy Gawron pod Łęczycą protestują przeciwko powstaniu w centrum ich wsi sortowni odpadów, o której dowiedzieli się przypadkiem. W ubiegłym tygodniu spotkała się z nimi posłanka Paulina Matysiak, która w tej sprawie zabrała głos w Sejmie i skierowała kilka interwencji poselskich.

- Dotarłam do spokojnej wsi, mijając po drodze piękną aleję, przy której rosną okazałe lipy. Jednak ten spokój był tylko pozorny, ponieważ mieszkańcy Gawron protestują przeciwko powstaniu w centrum ich wsi sortowni odpadów. O tym, że taka inwestycja planowana jest tuż pod ich domami, dowiedzieli się całkowicie przypadkiem od pracownika elektrowni, który wykonywał w pobliżu prace. Gdyby nie ten zbieg okoliczności, to nie mieliby szans dowiedzieć się o całej sprawie. Dlaczego? Ponieważ władze gminy nie poinformowały ich żadną oficjalną drogą o takim przedsięwzięciu, żadnej wiadomości nie otrzymał także sołtys. Czy tak ma wyglądać relacja obywateli z lokalną władzą? Czy tak ważne z ich punktu widzenia decyzje powinny zapadać poza ich wiedzą? Absurdalności całej sytuacji dodaje fakt, że kiedy w połowie maja zaniepokojeni mieszkańcy spotkali się z wójtem Jackiem Rogozińskim i przekazali wieści, do których dotarli, ten stwierdził, że o niczym nie wie, ale dziękuje za czujność i interwencję. Tymczasem formalną zgodę na powstanie sortowni pan wójt wydał już na początku maja, czyli o wiele wcześniej. Mieszkańcy Gawron opowiadali mi o tym, łapiąc się za głowę! (...) Martwi ich fakt, że dla tej inwestycji nie przeprowadzono żadnych ekspertyz i badań potencjalnego wpływu sortowni na środowisko. To, jak ci mieszkańcy zostali potraktowani przez władze gminy, które z założenia powinny stać po ich stronie, zdumiewa mnie i budzi mój sprzeciw! - powiedziała w Sejmie posłanka Paulina Matysiak (Lewica Razem).