Przegląd tygodnia z 10.09.2023 w Kutnie. Najważniejsze wydarzenia od 3.09 do 9.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Kutno, 10.09.2023. 3.09 - 9.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W piątek (8 września) oficjalnie rozpoczął się Festiwal Saski w Kutnie. Wydarzenie rozpoczęło się inscenizacją przyjazdu Króla Augusta III do Pałacu Saskiego. Mieszkańcy Kutna witali go owacyjnie! Zobaczcie sami.

Na placu Piłsudskiego w Kutnie oficjalnie otwarto 49. Święto Róży. Imprezę tradycyjnie otworzyli prezydent Zbigniew Burzyński oraz tegoroczna Królowa Róż. Na wydarzeniu pojawił się także wyjątkowy gość... Król August III. Zobaczcie naszą fotorelację.

To jedyny taki weekend pachnący różami w naszym regionie. Od dzisiaj (8 września) do niedzieli (10 września) w Kutnie odbywać będzie się 49. Święto Róży. Jarmark, wystawy i foodtrucki. Zobaczcie co dzieje się już teraz tuż przed oficjalnym otwarciem imprezy.