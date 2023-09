Rozpoczęcie roku szkolnego w szkołach średnich w Kutnie. Zobacz zdjęcia z "Troczewskiego" i "Staszica"

- Drodzy uczniowie, wszystko w życiu ma swój początek i koniec, a czas szybko biegnie. Życzę Wam, abyście wytrwale dążyli do realizacji postawionych dziś sobie celów. Jednak pamiętajcie, że nie sam cel jest w życiu najważniejszy, najważniejsza jest droga, którą macie do pokonania, droga do zdobycia własnych marzeń. Wykorzystajcie swój czas, swoje możliwości i zdobywajcie swoje szczyty. Życzę wszystkiego najlepszego. - mówiła Magdalena Krupińska-Kotulska, wicestarosta kutnowski.