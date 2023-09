Poszukiwany listami gończymi wpadł podczas kontroli drogowej

W niedzielę (3 września) tuż przed godziną 7, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie zatrzymali na jednej z ulic samochód osobowy marki Saab.

- Podczas kontroli drogowej mundurowi wykonali rutynowe czynności – sprawdzili między innymi stan trzeźwości kierowcy oraz to, czy posiada on uprawnienia do kierowania pojazdami. Szybko okazało się, że kierujący mężczyzna posiada decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Podczas dalszego sprawdzenia w policyjnej bazie danych wyszło na jaw, że 44-latek jest osobą poszukiwaną, za którą wydano dotychczas, aż cztery listy gończe - relacjonuje mł. asp. Daria Olczyk z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.