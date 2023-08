Kopnął mężczyznę w twarz, bo zwrócił mu uwagę. Poszło o agresywnego psa

W ubiegłym tygodniu dyżurny z kutnowskiej komendy przyjął zgłoszenie o agresywnym psie, który miał zaatakować i ugryźć psa zgłaszającego, 52-letniego mieszkańca Kutna. Po przybyciu na miejsce funkcjonariuszy, okazało się, że zgłaszający jest ranny. Jak oznajmił, gdy tylko właściciel agresywnego psa usłyszał, że ten zadzwonił pod numer alarmowy, podszedł do niego i kopnął go z całej siły w twarz, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia.

- Policjanci od razu udzielili pomocy medycznej zgłaszającemu i wezwali na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego. Po kilku minutach zauważyli mężczyznę pasującego do rysopisu podanego przez poszkodowanego. Funkcjonariusze niezwłocznie zatrzymali 32-latka, który był pod wyraźnym działaniem alkoholu. Poszkodowany 52-latek po okazaniu wizerunku zatrzymanego mężczyzny potwierdził, że to właśnie on kopnął go w twarz. Na szczęście życiu pokrzywdzonego nie zagraża niebezpieczeństwo - powiedziała mł. asp. Daria Olczyk z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.