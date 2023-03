Kazach pobił na śmierć Gruzina w hostelu w Kutnie. Ruszył proces!

- W obronie własnej zacząłem bić pięściami i kopać Levaniego, który upadł na podłogę, ale zaraz podniósł się i znów zaatakował mnie nożem. Zadałem mu kolejną serię ciosów i kopnięć, podczas których nóż wypadł mu z dłoni. Podniosłem go i położyłem na szafce kuchni. Wtedy Levani oznajmił, że ta bijatyka to jego wina, ponieważ to on zaczął. Uścisnęliśmy sobie dłonie, po czym zaprowadziłem go najpierw do łazienki, gdzie pomogłem mu się umyć, a potem do pokoju – zeznał oskarżony.