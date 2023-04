Wkrótce casting na Królową Róż 49. Święta Róży. Wydano specjalny spot promujący

- Podczas realizacji zdjęć było dużo śmiechu, a współpraca przebiegała wzorowo mimo kapryśnej, marcowej pogody. Liczymy na to, że film się spodoba, a po publikacji zainteresowanie castingiem znacznie wzrośnie. W rolach głównych wystąpiły cztery Królowe Róż z ubiegłych lat. Myślą przewodnią filmu jest hasło: "Królową się jest, a nie bywa!". Ma to podkreślić fakt, że tytuł Królowej Róż w Kutnie jest niezbywalny. Raz wybrane, dziewczyny pozostają ambasadorkami Święta Róży i Miasta Kutno już na zawsze. W koronie może być do twarzy każdej kutniance - informuje Robert Strębski, specjalista ds. organizacji i promocji KDK.