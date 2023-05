Razem od pół wieku. Złote gody w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kutnie. Zobaczcie zdjęcia

Razem od pół wieku

W słowach skierowanych do jubilatów Zbigniew Burzyński , prezydent Kutna pogratulował wspólnie spędzonych lat, podziękował im za wspaniały przykład do naśladowania dla wszystkich młodych stażem małżeństw. Na kolejne lata wspólnej drogi prezydent życzył jubilatom dużo zdrowia, wiele radości i optymizmu w otoczeniu najbliższej rodziny oraz wszelkiej pomyślności.

Złote gody. Kto może otrzymać medal?

Małżonkowie, którzy wspólnie przeżyli minimum 50 lat, mogą złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kutnie wniosek o przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Następnie wnioski są przesyłane do urzędu wojewódzkiego, który po weryfikacji dokumentów przekazuje sprawę do Kancelarii Prezydenta RP. Procedura trwa od 4 do 6 miesięcy.