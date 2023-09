Tygodniowy przegląd prasy 24.09.2023: Kutno, 17.09-23.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Kutna

Dokładnie 23 mln 338 tys. złotych wkrótce trafi do gmin z terenu powiatu kutnowskiego. Pieniądze te pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych (tzw. PGRy).

W miniony weekend blisko 20 lekkoatletów Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dziewiątka” Kutno wystartowało na stadionie Rudzkiego Klubu Sportowego w Łodzi w IV Ogólnopolskim Mityngu Kwalifikacyjnym ŁOZLA 2023.

"Totalne remonty Szelągowskiej" w Kutnie. Dorota Szelągowska zajęła się remontem maleńkiego mieszkania pani Magdy i jej siostry Eweliny.

To ostatnie chwile, kiedy podróżni mogą wejść do poczekalni dworca Łódź Kaliska. Za kilka dni budynek zostanie całkowicie zamknięty, a obsługa pasażerów będzie przeniesiona do kontenerów ustawionych na placu przed dworcem obok tunelu prowadzącego w kierunku alei Unii i na perony. Stara hala kasowa zostanie rozebrana, a w jej miejscu ma powstać zupełnie nowy obiekt dworcowy, choć z wykorzystaniem elementów starego budynku.