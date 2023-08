Razem od pół wieku. Dwa jubileusze złotych godów w kutnowskim USC

Czcigodnym jubilatom prezydent przekaz wyrazy uznania i szacunku dla ogromu pracy włożonej w budowanie rodzin przez 50 lat ich wspólnego życia. Przewijające się troski i radości tylko umocniły zawarte związki, dając godny do naśladowania przykład wzajemnej miłości, szacunku i zrozumienia. Prezydent Burzyński podziękował również za osobisty wkład Jubilatów w rozwój miasta poprzez wieloletnią pracę zawodową w kutnowskich zakładach.

- Państwo Adamczykowie ślubowanie złożyli 25 sierpnia 1973 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łęczycy. Zawodowo oboje pracowali w Zakładach Metalurgicznych KUTNO. Jak podkreślają, to co pozwoliło im świętować tak piękny jubileusz to przede wszystkim zrozumienie, pokora, miłość do męża, ale i do ludzi, jak najmniej tych cichych dni - informują miejscy urzędnicy.