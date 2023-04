Piękny jubileusz Państwa Redlickich z Kutna. Są ze sobą już od pół wieku!

Razem od pół wieku

Zrozumienie i tolerancja to ich przepisy na udany związek małżeński.

- W słowach skierowanych do czcigodnych Jubilatów pogratulował wspólnie spędzonych lat, podczas których doświadczyli wiele radości i szczęścia, ale również i trosk. Ich wzajemny szacunek, cierpliwość i odpowiedzialność wychowały następne pokolenia. Prezydent podziękował również za ich dorobek zawodowy, dzięki któremu miasto Kutno na przestrzeni minionych lat rozwijało się - informują miejscy urzędnicy.

Gdzie zgłosić jubilatów?

Małżonkowie, którzy wspólnie przeżyli minimum 50 lat, mogą złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kutnie wniosek o przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Następnie wnioski są przesyłane do urzędu wojewódzkiego, który po weryfikacji dokumentów przekazuje sprawę do Kancelarii Prezydenta RP. Procedura trwa od 4 do 6 miesięcy. Więcej informacji pod numerem tel. 24 254 28 84