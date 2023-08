50 wspólnych lat państwa Kuźniewskich z Kutna. Prezydent uhonorował jubilatów

Złote gody w Kutnie

- To dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. Niech ten jubileusz i następne będą przykładem dla przyszłych pokoleń - mówił Zbigniew Burzyński .

W słowach skierowanych do jubilatów prezydent pogratulował wspólnie spędzonych lat, podczas których doświadczyli wiele radości i szczęścia, ale również i trosk. Jak podkreślił, ta wspaniała rocznica to symbol wierności i miłości rodzinnej.

Jak zostać uhonorowanym?

Małżonkowie, którzy wspólnie przeżyli minimum 50 lat, mogą złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kutnie wniosek o przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Następnie wnioski są przesyłane do urzędu wojewódzkiego, który po weryfikacji dokumentów przekazuje sprawę do Kancelarii Prezydenta RP. Procedura trwa od 4 do 6 miesięcy.

Pary, które szczęśliwie doczekały jubileuszu Szmaragdowych (55 - lecie), Diamentowych (60-lecie) czy następnych Godów również mogą zgłaszać taki fakt do USC. Podczas zorganizowanej uroczystości Jubilaci otrzymują listy gratulacyjne od Prezydenta Miasta Kutna.

Więcej informacji pod numerem tel. 24 254 28 84.