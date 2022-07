Kutnowski Urząd Miasta poszukuje pracowników. Wolne aż 23 miejsca pracy

Od dziś osoby zainteresowane zatrudnieniem mogą składać wymagane dokumenty.

- Planujemy zatrudnić łącznie 23 osoby do wykonywania prac porządkowych na terenie miasta, w tym 7 osób do kierowania ruchem drogowym. Warunkiem zatrudnienia jest rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy i posiadanie statusu osoby bezrobotnej z terenu miasta Kutna. Niezbędne dokumenty czyli życiorys, list motywacyjny oraz kserokopię świadectwa pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia można składać do 22 lipca do godz. 12.00 w urzędzie miasta w pokoju nr 226 - informuje Joanna Brylska z Biura Prasowego.