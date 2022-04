W Kutnie powstanie nowa firma. Wkrótce rozpoczęcie budowy

- Celem spotkania było zapoznanie przybyłych gości z nowym inwestorem, planowaną przez niego inwestycją oraz harmonogramem przedsięwzięcia - czytamy na stronie UM w Kutnie.

Newly Weds Foods to światowy lider w produkcji panierek do żywności, przypraw, sosów i dodatków funkcjonalnych dla wiodących i uznanych marek, których produkty dostępne są zarówno w sieciach handlowych, jak i w restauracjach segmentu QSR. Amerykańska firma posiada prawie 30 zakładów produkcyjnych na całym świecie, a jej produkty trafiają do klientów w ponad 90 krajach. Zatrudnienie we wszystkich zakładach przekracza 3300 osób.

Zakład w Kutnie powstanie na działce o powierzchni 8 ha i zajmie powierzchnię 13.500 m2. Planowany termin uruchomienia fabryki w Kutnie to lipiec 2023 r. Na początku działalności zatrudnienie wyniesie ponad 70 osób.