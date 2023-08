Kutnowscy policjanci ostrzegają przed metodą oszustwa "na blik"

Jest kilka sposobów działania oszustów metodą na blik. Jedną z nich jest podszywanie się pod osobę znajomą, którą mamy w swoich kontaktach w komunikatorze.

- Oszuści wysyłają nam wiadomość, z informacją że przydarzyła im się trudna sytuacja np. zgubiony portfel, skradziona torebka, brak pieniędzy na powrót do domu, itp. Znajomy obiecuje, że odda pieniądze jeszcze tego samego dnia albo następnego. Pożyczka jest „prosta”, a oszust zazwyczaj nie prosi o dużą sumę pieniędzy. Musimy tylko zalogować się do swojego banku i w aplikacji wygenerować kod do płatności telefonem, a następnie przesłać go „znajomemu”. To zajmuje kilka minut, a ten kod wystarczy żeby oszust natychmiast wypłacił pieniądze z bankomatu. Przestrzegamy – jeśli otrzymujemy prośbę o pożyczkę, nie działajmy pochopnie - tłumaczy asp. Justyna Cywka z KPP w Kutnie.