Jacek Kurnatowski ponownie w „Jaka to melodia?” rozbił bank! To była 19 gra Kutnianina w teleturnieju

Kutnianin po raz trzeci z rzędu zwyciężył w "Jaka to melodia?", co jak zaznaczył prowadzący program Rafał Brzozowski daje mu udział w finale miesiąca. We wczorajszym (10 października) odcinku teleturnieju zdobył 13 tys. 50 zł, powiększając wygraną tylko z tego miesiąca do 39 tys. 250 zł. Grając w nim od 2015 roku zdobył już ok. 120 tys. złotych.

- Teleturniej "Jaka to melodia?" oglądam od dziecka i w 2015 roku postanowiłem w nim wystąpić. Wtedy to dotarłem do 3 rundy, natomiast spodobało mi się na tyle, że postanowiłem kontynuować tą przygodę. W programie staram się występować regularnie, przynajmniej raz w roku. Efekty są różne, ponieważ oprócz wiedzy potrzebne jest w tym programie szczęście. Samo przygotowywanie do programu jest to proces ciągły: regularne śledzenie programu plus słuchanie muzyki z różnych źródeł. W moim przypadku dało to już kilkakrotnie pozytywny rezultat. Polecam program "Jaka to melodia?" wszystkim entuzjastom popularnej muzyki oraz zdrowej rywalizacji - mówi Jacek Kurnatowski.