Żar leje się z nieba... a tak Kutnianie chłodzą się w basenie miejskim ZDJĘCIA Joanna Elwertowska-Janik

Upał daje się we znaki w powiecie kutnowskim. Na szczęście mieszkańcy Kutna mają dostęp m.in. do otwartego basenu miejskiego zlokalizowanego przy ul Narutowicza. Poprzedniego lata przyjął on około 50 tys. osób w sezonie. Obiekt jest ogrodzony. Nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Korzystanie w basenu jest bezpłatne. A tak było dzisiaj...