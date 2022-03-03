Uchodźcy z Ukrainy będą objęci opieką lekarską - informacja w języku ukraińskim

Uchodźcy z Ukrainy będą objęci opieką lekarską we wszystkich przychodniach współpracujących z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jak informuje NFZ rozwiązanie to dotyczy obywatela Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Obywatele Ukrainy mają otrzymać dodatkowy tytuł uprawniający do świadczeń zdrowotnych w Polsce. NFZ zapłaci za świadczenia ze środków z budżetu państwa.

Z jakich form pomocy medycznej mogą skorzystać uchodźcy z Ukrainy?

Narodowy Fundusz Zdrowia podkreśla, iż obywatele Ukrainy mogą skorzystać z pomocy medycznej u lekarza rodzinnego, w poradni specjalistycznej i szpitalu. Zasady udzielania świadczeń medycznych obywatelom Ukrainy oraz ich rozliczania będą zaś takie same jak w przypadku polskich pacjentów. Ponadto uruchomiona została infolinia (teleporada w języku ukraińskim) dla obywateli Ukrainy w celu uzyskania informacji lub zgłoszenia swojego stanu zdrowia. Działa ona w godzinach 18:00-8:00. Numer telefonu: 800 137 200 Як повідомляє Національний фонд охорони здоров’я, таке рішення поширюється на громадянина України, який має у проїзному документі посвідчення, видане Прикордонною охороною Республіки Польща, або відбиток штампа Прикордонної служби Республіки Польща, що підтверджує. легальне перебування на території Республіки Польща після перетину кордону з 24 лютого 2022 року у зв'язку зі збройним конфліктом у Польщі.територія України.

Громадяни України мають отримати додаткове право на медичне обслуговування в Польщі. Нацфонд здоров’я оплачуватиме пільги з держбюджету.

Які форми медичної допомоги можуть використовувати біженці з України?

У Нацфонді здоров’я наголошують, що громадяни України можуть отримати медичну допомогу від сімейного лікаря, спеціалізованої поліклініки та лікарні. Правила надання медичних послуг громадянам України та їх поселення будуть такими ж, як і у випадку з польськими пацієнтами.

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Працює з 18:00 до 8:00 Тел.800-137-200

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