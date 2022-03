Kutnowscy policjanci przestrzegają uchodźców, by nie stali się ofiarami przestępstw

Trudno sobie wyobrazić w jakiej dramatycznej sytuacji znalazły się osoby uciekające ze swojej ojczyzny, często z jedną walizką czy z dzieckiem na rękach. Są to najczęściej kobiety z dziećmi, które przekraczają granice naszego kraju zmęczone, słabe, zdezorientowane, a do tego bardzo często nie znające języka polskiego. Właśnie takie sytuacje mogą wykorzystać różnego rodzaju grupy przestępcze, osoby żerujące na tragedii uchodźców, które chcą dążyć do szybkiego zysku.

- Policjanci nie tylko czuwają nad bezpieczeństwem uchodźców ale również prowadzą działania profilaktyczne mające charakter informacyjny na temat potencjalnych zagrożeń z jakimi mogą się spotkać. Takie działania prowadzone są wszędzie tam gdzie możemy spotkać obywateli Ukrainy, między innymi w punktach informacyjnych, w których nadawany jest uchodźcom PESEL. Policjanci rozdają ulotki w języku ukraińskim dotyczące m.in. problematyki handlu ludźmi i zaginięć osób, a także przekazują cenne informacje i wskazówki na temat numerów telefonów, pod którymi mogą uzyskać pomoc - mówi podkom. Edyta Machnik, oficer prasowy KPP w Kutnie.