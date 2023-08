Sprawdź, czy na pewno jesteś zdrowy. Program NFZ Profilaktyka 40 Plus został przedłużony. Gdzie się zbadasz?

Program Profilaktyka 40 Plus został przedłużony do czerwca 2024. Każdy, kto skończył 40. lat może się przebadać i po roku takie badania powtórzyć.

Profilaktyka 40 Plus. Co to za program?

Program Profilaktyka 40 Plus to wprowadzony przez Narodowy Fundusz Zdrowia jeszcze w czasie pandemii program bezpłatnych profilaktycznych badań dla osób po 40. roku życia. Pozwala on wykonać podstawowe badania, by jak najwcześniej wykryć nieprawidłowości i w razie potrzeby wdrożyć potrzebne leczenie. Celem programu jest też nadrobienie zaległości w badaniach powstałych w czasie pandemii – wtedy wiele osób zaniedbywało wizyty lekarskie, a konsekwencje zdrowotne widać do dziś. Tu znajdziesz więcej informacji o programie Profilaktyka 40 Plus Program realizowany jest już dwa lata, w województwie łódzkim poprzez wypełnienie ankiet zgłosiło się do niego 65 tys. osób. Najwięcej zainteresowanych było w Łodzi – 23 tys. dużo mniej w innych powiatach. Ponad 60 proc. zgłaszających się to o kobiety, najwięcej jest osób między 40. a 44. rokiem życia.

- Niestety, frekwencja spada wraz z wiekiem. Tymczasem to badania nie tylko dla 40-latków, ale osób, które ukończyły 40. rok życia, co oznacza, że osoba 65- czy 82- letnia również może z niego skorzystać! - podkreśla Anna Leder z łódzkiego oddziału NFZ.

Profilaktyka 40 Plus - jak zgłosić się do programu bezpłatnych badań

Tymczasem zgłoszenie się do programu jest bardzo proste. W tym celu wystarczy wypełnić krótką ankietę na temat stanu zdrowia. Można to zrobić np. przez Internetowe Konto Pacjenta (wchodząc w zakładkę Profilaktyka/Ankiety) lub przez aplikację mojeIKP. Można też odpowiedzieć na pytania przez telefon dzwoniąc na infolinię 989 lub zgłosić się bezpośrednio do jednej z placówek wykonujących badania lub poprosić o to swojego lekarza POZ.

Ankieta programu Profilaktyka 40 Plus. Jakie zawiera pytania?

Ankieta ma dwie wersje, jedną dla osób w wieku 40-64 lat, drugą dla seniorów po 65. roku życia.

Osoby młodsze muszą odpowiedzieć na pytania dotyczące wzrostu, wagi, obwodu w pasie, stylu życia, diety, picia alkoholu i palenia papierosów, a także ryzyka chorób nowotworowych i układu krążenia. Ankieta dla seniorów jest krótsza i wymaga prostych odpowiedzi „tak” lub „nie”. Są pytani o to, czy: mieli ostatnio badania, prowadzą aktywny tryb życia, palą papierosy, chorują na tarczycę lub choroby endokrynologiczne, mają objawy ze strony układu pokarmowego, czy mają w rodzinie nowotwory przewodu pokarmowego lub nadwagę. Po wypełnieniu ankiety pacjent otrzyma dobrane do jego stanu zdrowia badania i elektroniczne skierowanie. Można je zrealizować w dowolnym biorącym udział w programie laboratorium. W Łódzkiem to 134 placówki. Mając już skierowanie można zapisać się na badania od razu przez Internetowego Konto Pacjenta. Listę laboratoriów w swoim powiecie biorących udział w programie można też znaleźć na stronie internetowej pacjent.gov.pl w zakładce Profilaktyka.

Gdzie wykonasz badania Profilaktyki 40 Plus w twoim powiecie?

powiat wieluński:

Laboratorium Medyczne, Wieluń, Szpitalna 16 tel. 43 840 67 80

Domestica, Czastary, Szkolna 5, 627 843 120 powiat łaski:

Polimed,Widawa, Sieradzka 5, tel. 43 672 17 17 powiat poddębicki:

Moż-Med, Poddębice, Miła 27 tel. 43 678 98 99 powiat pajęczański:

Laboratorium Medyczne, Pajęczno, Wiśniowa 26 tel. 501 095 919

Laboratorium Medyczne, Sulmierzyce, pl. Turskiego 1, tel. 695 170 153 powiat sieradzki

Diagnostyka, Sieradz, Bohaterów Września 61, tel. 510 258 795

ALAB, Sieradz, Wnuka 10/13 tel. 502 340 706

Szpital Wojewódzki w Sieradzu, Armii Krajowej 7, tel. 43 827 83 45

ALAB, Sieradz, Jana Pawła II 3, tel. 43 600 05 59

Elżbieta Werner, Złoczew, Ogrodowa 17, tel. 43 820 22 38

Polimed Brzeźnio, Wspólna 37, tel. 43 tel. 820 30 70

powiat kutnowski:

Diagnostyka, Kutno, Teligi 4/1, tel. 510 258 796

Dermex, Kutno, Sienkiewicza 16, tel. 24 254 50 08

Alab, Kutno, Grunwaldzka 2, tel. 24 200 05 33; Sienkiewicza 14, tel. 24 200 06 powiat łęczycki:

Diagnostyka, Łęczyca, Kilińskiego 5, tel. 663 681 330

Alab, Łęczyca, Belwederska 47, tel. 42 307 95 00

Julitta Kaczmarek-Szewczyk, Stara Sobótka 18, tel. 632 634 412 powiat łowicki:

Diagnostyka, Łowicz, Ułańska 2, tel. 663 70 21 29

MOBN, Łowicz, Iławska 1, tel. 46 837 38 30

ZOZ, Łowicz, Ułańska 28, tel. 46 837 56 11 Skierniewice i powiat skierniewicki:

Necua Med, Skierniewice, ul. Orkana 6, tel. 46 833 74 74; ul. Reymonta 31, tel. 46 832 57 66

Kopernik, Skierniewice, Kopernika 9a, tel. 46 833 69 89

Widok, Skierniewice, Wańkowicza 7, tel. 46 832 69 33

Ogrodowa, Skierniewice, Ogrodowa 21/23, tel. 46 832 11 11

Fagment, Skierniewice, Sobieskiego 29, tel. 46 832 13 29

Neuca Med, Maków, Kolejowa 2, tel. 46 833 88 33

Necua Med, Żelazna 3A, tel. 46 834 82 70

Medicus, Lipce Reymontowskie, Reymonta 25, tel. 46 831 61 29

powiat rawski:

Verbena, Rawa Maz., Krakowska 9, tel. 46 814 08 08

Remedium, Rawa Maz., Polna 2B, tel. 46 814 54 77

SPZOZ, Rawa Maz., ul. Niepodległości 8, tel. 729 059 005

Jakie badania są robione w ramach programu Profilaktyka 40 Plus?

Jakie badania będą zrobione? Oprócz podstawowych pomiarów masy ciała, BMI czy ciśnienia krwi, w pakiecie dla obu płci jest: morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;

stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;

stężenie glukozy we krwi;

AlAT, AspAT, GGTP;

poziom kreatyniny we krwi;

badanie ogólne moczu;

poziom kwasu moczowego we krwi;

krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT)

Dodatkowo mężczyźni będą mieć zbadany poziom PSA (antygenu swoistego dla stercza), które jest podstawowym badaniem przesiewowym wczesnych postaci raka prostaty.

Co zrobić z wynikami badań?

Po wykonaniu badania odebrane wyniki należy skonsultować ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu. Oceni on, czy wyniki są prawidłowe, a w razie potrzeby zaleci dalszą diagnostykę, leczenie lub skieruje do specjalisty.

Obecnie osoby, które raz skorzystały z programu, po 12 miesiącach mogą powtórzyć badanie. Nie muszą wypełniać ankiety, po roku e-skierowanie na badanie powinna już czekać na IKP. Warto skorzystać, bo najważniejsza w profilaktyce jest regularność badań. NFZ