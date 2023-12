Rusza Kutnowska Karta Mieszkańca. Można liczyć na wiele atrakcyjnych zniżek i udogodnień

- Karta mieszkańca to system zniżek i bonusów, dla mieszkańców miasta. Chcemy, żeby ulgi i bonusy miały osoby, które płacą podatek w Kutnie, które tutaj na co dzień żyją i funkcjonują. (...) Na początek będą to zniżki do miejskich instytucji. Będzie około 25-procentowa ulga na bilety do kina Kutnowskiego Domu Kultury. Oprócz tego będzie też 25% zniżki na bilety do strefy basenowej w Aquaparku Kutno, 50% bonifikata na abonamenty parkingowe oraz darmowa godzina postoju w Strefie Płatnego Parkowania a także na Parkingu Miejskim na Placu Wolności. Te zniżki ruszą do połowy grudnia - mówi Zbigniew Burzyński, prezydent Kutna.