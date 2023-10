Kutno wyróżnione podczas Smart City Expo w Łodzi

Duże wyróżnienie dla miasta

- Nagrodę podczas targów odebrał zastępca prezydenta Kutna Jacek Boczkaja. To już druga nagroda, którą przyznano tej inwestycji. Nie tak dawno podczas Smart City Forum we Wrocławiu firma Signify, która dostarczała oprawy oświetleniowe i wdrażała inteligentny system sterowania pn. Interact City, otrzymała wyróżnienie Smart City Solution - informują miejscy urzędnicy.

Przypomnijmy w Kutnie wymienionych zostało ponad 4000 opraw oświetleniowych. Stare sodowe oprawy zastąpiły nowoczesne LED-y, które podłączone zostały do inteligentnego systemu sterowania. Funkcjonalność systemu Interact City umożliwia zdalne zarządzanie infrastrukturą oświetleniową, pozwala dokładnie monitorować zużycie energii elektrycznej z dokładnością do pojedynczej oprawy oświetleniowej, a automatyczne wykrywanie usterek informuje o potencjalnych awariach, co pozwala szybko podjąć działania naprawcze. Interact City to unikatowy system zarządzania stanowiący kluczowy element koncepcji Smart City, który pomaga usprawniać usługi i zwiększać bezpieczeństwo oraz komfort mieszkańców.