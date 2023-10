Ekologiczna nowość w Kutnie. Pojawiły się nowoczesne pojemniki na elektroodpady

Do pojemników można wrzucać siedem rodzajów odpadów elektronicznych. Każdy z rodzajów odpadów jest opisany i oznaczony grafiką oraz odpowiednim kolorem. Do pojemnika możemy wrzucać: żarówki, drobną elektronikę (np. zużyte pendrive'y), baterie, sprzęt audiowizualny, sprzęt komputerowy (np. zepsute myszki), ładowarki oraz telefony komórkowe.

- Mamy nadzieję, że dzięki temu rozwiązaniu mieszkańcy będą mogli bez problemu pozbyć się zużytych żarówek czy baterii, a nawet zniszczonych smartfonów. To zupełnie nowy poziom segregacji odpadów i liczymy na to, że pomoże on jeszcze skuteczniej dbać o ekologię w naszym mieście - mówi Jacek Boczkaja, zastępca prezydenta Kutna.