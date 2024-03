Prasówka 27.03.2024 Kutno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Kutna

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. W 2024 roku święto przypada na 31 marca, a dzień wcześniej, w Wielką Sobotę, wierni – choć nie tylko – powędrują do kościołów na święconkę. Poświęcenie pokarmów to nie tylko religijna powinność, ale i piękna tradycja. Zazwyczaj wiemy, co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyczku, ale sprawdź, czego lepiej unikać.

„My name is Bond. James Bond”. Niejeden aktor wypowiedział te kultowe słowa. Każdy z nich zapisał się w historii światowego kina jako agent 007. Zobacz przystojnych mężczyzn, którzy wcielili się w postać brytyjskiego szpiega, którego losy z zapartym tchem śledzili widzowie na całym świecie.

To warzywo jest dostępne przez cały rok w postaci świeżej i mrożonej. Jest jedną z najlepszych opcji na wiosnę, a to dzięki niskiej kaloryczności i specyficznego działania. Szpinak to ewenement wśród liści, bogaty w białko i związki stymulujące mięśnie. Zapewnia też substancje poprawiające wydolność i odkwaszające organizm. Zobacz, co zawiera szpinak i i jakie ma właściwości, sprawdź też, jak go jeść i jak przygotować klasyczny makaron ze szpinakiem.