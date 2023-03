Czy w Kutnie powstanie nowy obiekt sportowy? Takie są plany władz miasta

Nowoczesne boisko do baseballu, ale nie tylko...

Jest to aktywność fizyczna polegająca na wykorzystywaniu elementów zabudowy miejskiej lub specjalnie wykonywanych do tego celu parków do ćwiczeń opartych głównie o kalistenikę. Mimo że taki typ treningu jest w powszechnym użyciu od długiego czasu, określenie street workout powstało dopiero około 2009 roku.

Street workout. Co to jest?

Przy szkole planowana jest budowa boiska do baseballu i instalacji infrastruktury do min street workoutu. Dzięki tej inwestycji zostanie rozwinięta oferta dydaktyczna placówki oraz baza sportowo-rekreacyjna dla mieszkańców miasta.

To będzie kosztowna inwestycja

Zgodnie z planem inwestycji, którego koszt szacowany jest na 250 tysięcy złotych, koło szkoły powstać mają: rozbieg z bieżnią prostą do skoku w dal i zeskokiem, rzutnia do pchnięcia kulą oraz plac do gier rodzinnych, boisko do gry w baseball 5, zestaw urządzeń do street workout park, baseballowy tunel do pałkowania, strefa bazy domowej – bullpen, butter box wraz z mini back stopem.

Miasto stara się o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 180 tysięcy złotych. Wniosek w tej sprawie został już złożony.