Przedszkola w Kutnie w roku szkolnym 2024/2025. Przeczytaj, gdzie się znajdują

Ile lat może mieć dziecko, aby zostało zapisane do przedszkola?

Kiedy przeprowadzane są procesy rekrutacyjne do przedszkoli w Kutnie?

Procesy rekrutacyjne do przedszkoli prowadzone są zwykle w pierwszym kwartale roku , na przełomie lutego i marca. Każda placówka decyduje o tym sama. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola mają różniące się od siebie procesy rekrutacyjne. W pierwszym wariancie są one ustalane odgórnie i znajdują się w ustawie, natomiast niepubliczne ustalają zasady indywidualnie i w każdej placówce mogą być inne.

Zasady rekrutacji - jak wyglądają i gdzie je znaleźć?

Placówki niepubliczne w Kutnie działają według przepisów, które określone są w statucie i w oparciu o nie przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz. W większości przypadków o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność, z jaką wpływały zgłoszenia . Do tego pierwszeństwo mają zazwyczaj dzieci, które chodziły do wybranej placówki już wcześniej. Pod uwagę mogą być brane również takie okoliczności, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Więcej informacji na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 możesz znaleźć na stronie internetowej albo bezpośrednio w placówce .

Czy Twoje dziecko powinno chodzić do przedszkola w Kutnie?

Nauka w przedszkolu jest wielce istotna w sferze rozwoju malucha. Jej głównym celem jest przygotowanie go do nauki w szkole. Poza tym, maluch będąc w przedszkolu poznaje zasady funkcjonowania w grupie. Następuje u niego rozwój w obszarze społecznym i związanym z emocjami. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z rówieśnikami, mówić o swoich emocjach i potrzebach.

W przedszkolu maluch ma szansę nie tylko przygotować się na naukę w szkole, ale również wyszaleć podczas zabaw z rówieśnikami - zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog.

Jest to przestrzeń do rozwijania umiejętności z zakresu motoryki. Dzieci uczą się, jak bez pomocy dorosłych myć zęby, jeść, ubierać się, biegać, malować. Zabawa w większym gronie przyczynia się do przyswojenia podstawowych zasad, jak dzielenie się zabawkami, zabawa bez konfliktów, empatyczne podejście do innych dzieci.