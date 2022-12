Budżet Kutna na 2023 rok przyjęty. Jakie inwestycje zaplanowano?

- Poprzednie dwa okresy finansowe, nad którymi debatowaliśmy rok lub dwa lata temu mieliśmy pandemię COVID-19. Nie wiedzieliśmy co nas będzie czekać, do tego dołożyć wojnę na Ukrainie, ale jakoś to wszystko udało się rozwiązać. Nie chcę być złym prorokiem, ale fundusze samorządowe czeka krach. Budżet zbliża się do 300 milionów złotych i można byłoby się cieszyć z tego powodu. Najważniejsze są jednak dochody i wydatki bieżące. W przyszłym roku po raz pierwszy nie będą się bilansować. Dlaczego? Wzrost w tym roku po stronie dochodów mamy tylko nieco ponad 2 miliony. Wzrost wydatków to ponad 17 milionów. Skąd się to bierze? Przyczyną jest reforma podatkowa, którą rząd rozpoczął jeszcze w 2019 roku. Przez to zaczęło nam ubywać dochodów z podatku PIT. Na początku było to około trzech milionów złotych, ale teraz jest to już około 25 milionów złotych mniej. Za co dostajemy rekompensatę rzędu 6,3 miliona złotych. Ale jak to porównać? – pytał prezydent Zbigniew Burzyński.