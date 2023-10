57-latek chciał odebrać sobie życie. Uratowali go kutnowscy dzielnicowi

Kutnowscy dzielnicowi uratowali mężczyznę

W niedzielę (22 października) w godzinach południowych dyżurny kutnowskiej jednostki skierował patrol dzielnicowych do jednego z mieszkań w Kutnie, gdzie mężczyzna chciał odebrać sobie życie. Policjanci, którzy przyjechali do wskazanego mieszkania usłyszeli dobiegający ze środka płacz i krzyk mężczyzny. Od razu weszli do mieszkania i spostrzegli mężczyznę z nożem w ręku, który groził że odbierze sobie życie.