W Kutnie jest duże zainteresowanie publicznym żłobkiem. Czy będzie druga placówka?

Dotychczas funkcjonujący jedyny miejski żłobek, 'Wesoła Łąka', znajdujący się przy ul. Wyszyńskiego cieszy się dużym powodzeniem. Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat. Obecnie są tam 4 grupy: "Żabki", "Biedronki", "Pszczółki" i "Motylki". Za każdą zadeklarowaną godzinę pobytu dziecka pobierana jest tutaj opłata w wysokości 1 zł i 15 zł za dietę, na którą składają się 4 posiłki. Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6 do 17, również w ferie i wakacje.

Miejsce cieszy się ogromnym zainteresowaniem, które przechodzi już jej możliwości. Od września tego roku będzie tu przebywać 100 dzieci. To drugie tyle, co było na początku funkcjonowania placówki, kiedy przyjętych dzieci było 50. Na przeciw wychodzą włodarze miasta, którzy informują o planach otworzenia drugiego miejskiego żłobka.