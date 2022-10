Ślubowanie pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej w Nowem ZDJĘCIA

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu, następnie nastąpiło ślubowanie i pasowanie na ucznia szkoły przez dyrektor Aleksandrę Antoniewicz. Po oficjalnych uroczystościach pierwszoklasiści przygotowali występy artystyczne.

- Jestem pod ogromnym wrażeniem jak uczniowie przepięknie śpiewali. Życzę Wam samych dobrych chwil oraz piątek i szóstek. Pamiętajcie to pierwsze Wasze ślubowanie w Szkole w Nowem. Później przed Wami kolejne, już w wybranej przez Was w szkole średniej. Życzę Wam, by szkolna przygoda, która rozpoczynacie była pełna radości, by nauka nie sprawiała problemów - mówił Tomasz Walczewski, Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego.