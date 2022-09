Rozpoczęcie roku szkolnego w kutnowskich szkołach średnich ZDJĘCIA

Magdalena Krupińska-Kotulska, wicestarosta kutnowski wraz z dyrektor Joanną Zielińską otworzyła nowy rok szkolny w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr A. Troczewskiego w Kutnie (ul. Tadeusza Kościuszki).

- Drodzy uczniowie, wszystko w życiu ma swój początek i koniec. Życzę Wam, abyście dotrwali do postawionych dziś sobie celów. Jednak pamiętajcie, że nie sam cel jest w życiu najważniejszy, najważniejsza jest droga, którą macie do pokonania, droga do zdobycia własnych marzeń - mówiła Magdalena Krupińska-Kotulska, wicestarosta.