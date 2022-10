Przedszkolaki z wizytą na komisariacie. Najmłodsi zobaczyli, jak wygląda praca funkcjonariuszy

Z inicjatywy dzielnicowego asp.sztab. Kacpra Winklera Komisariat Policji w Krośniewicach odwiedziły dzieci z przedszkola w Nowem. Każde takie spotkanie jest świetną okazją do przekazania cennych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, ale też pokazania, że policjant jest osobą do której w każdej sytuacji można się zwrócić z prośbą o pomoc i nie należy się go bać.

- Maluchy w trakcie wycieczki miały okazję zapoznania się z miejscem pracy policjantów. Atrakcji nie brakowało. Dużym zainteresowaniem cieszyło się oglądanie policyjnych radiowozów w których przedszkolaki mogły się poczuć jak prawdziwi policjanci. Dzielnicowy przygotował również dla najmłodszych niespodziankę. Tego dnia do komisariatu zawitał przewodnik psa służbowego wraz ze swoim czworonożnym partnerem Jumą. Policjant opowiedział dzieciom o szkoleniu piesków i jakie są zadania Jumy w służbie. Nie zabrakło również pytań na które funkcjonariusze odpowiadali z uśmiechem - powiedziała kom. Edyta Machnik, oficer prasowy KPP w Kutnie.