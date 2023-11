Przedszkola w Kutnie w roku szkolnym 2024/2025. Lista dostępnych placówek

Czy Twoje dziecko powinno chodzić do przedszkola w Kutnie?

W jakim terminie rozpoczynają się rekrutacje do przedszkoli w Kutnie?

Wiek, w jakim można zapisać dziecko do przedszkola

Do przedszkola może iść dziecko, które w dniu rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ukończyło 3 lata. W niektórych przypadkach dopuszcza się, aby miało ukończone zaledwie 2,5 roku , decyzję w tej sprawie może podjąć bezpośrednio placówka.

Zasady rekrutacji - jak wyglądają i gdzie je znaleźć?

Niepubliczne placówki w Kutnie działają według przepisów, które zapisano w statucie i na ich bazie przeprowadzają rekrutację. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. W większości przypadków o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń . Do tego pierwszeństwo mają zwykle maluchy, które uczęszczały do danego przedszkola już wcześniej. Pod uwagę bierze się także okoliczności takie, jak rodzeństwo uczące się w tym przedszkolu. Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 znajdziesz na stronie internetowej lub w samej placówce .

Kryteria rekrutacyjne w placówkach publicznych to między innymi:

Zapisy odbywają się poprzez platformy internetowe lub w sposób tradycyjny, to znaczy samodzielne przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Nauka w przedszkolu pozostaje ogromnie ważna w rozwoju dziecka. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Oprócz tego, dziecko będąc w przedszkolu poznaje tajniki funkcjonowania w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w zakresie społecznym i związanym z emocjonalnością. Uczy się tam, jak rozmawiać z rówieśnikami, komunikować swoje potrzeby i wyrażać emocje.