Prasówka tygodniowa z 25.06.2023 w Kutnie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Kutno, 25.06.2023. 18.06 - 24.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Do bardzo groźnego wypadku doszło w poniedziałek 19 czerwca na wiadukcie na ul. Przybyszewskiego w Łodzi. Kierowca peugeota stracił panowanie nad samochodem, zjechał z jezdni, ściął znak drogowy, przebił bariery i zawisł na krawędzi wiaduktu. Po chwili samochód runął w dół. Zobacz WIDEO.

W piątek (23 czerwca) oficjalnie zakończył się rok szkolny 2022/2023. Uczniowie podczas uroczystych akademii odbierali swoje świadectwa. Oficjalnie od jutra rozpoczynają się upragnione przez dzieci i młodzież wakacje.

Andrzej Sołtysik to dziennikarz radiowy i telewizyjny, który od kilkunastu lat prowadzi popularną śniadaniówkę. Właśnie media obiegła zaskakująca informacja, że nie zobaczymy go już więcej w porannym programie „Dzień dobry TVN”. Zaglądamy do krakowskiego domu prezentera, w którym mieszka wraz z żoną i synkiem. Zobacz, jak się komfortowo urządził w Krakowie Andrzej Sołtysik.