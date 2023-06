Prezydent Kutna Zbigniew Burzyński z absolutorium i wotum zaufania

Jak podkreślał z mównicy Zbigniew Burzyński nie był to łatwy rok, bo naznaczyły go problemy zewnętrzne.

- Początek roku to powrót pandemii, a zaraz później rozpoczęcie wojny za naszą wschodnią granicą. Miasto musiało pomagać uchodźcom, a później zmierzyć się z szalejącą inflacją i uczestniczyć w dystrybucji węgla do mieszkańców - mówił Zbigniew Burzyński, prezydent Kutna .

- Dużym problemem minionego roku była rosnąca inflacja, która z poziomu ponad 9 proc. w styczniu urosła do prawie 18 proc. w październiku, kończąc w grudniu na poziomie ok. 17 proc.. Tak wysoka inflacja oznaczała wzrost kosztów bieżących funkcjonowania całego budżetu, spowodowanego wzrostem cen energii, paliwa oraz usług. Mimo wszystko udało się rozpocząć ważne dla miasta inwestycje i doprowadzić do szczęśliwego końca te rozpoczęte w poprzednich latach – podkreślał Mariusz Sikora radny z klubu Porozumienie Dla Kutna.