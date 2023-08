Policjanci z Żychlina ugasili pożar i wyprowadzili z zadymionego mieszkania 52-latka

Wzorowa postawa policjantów

W środę (16 sierpnia) do Komendy Powiatowej Policji w Kutnie wpłynęły wyrazy uznania od Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie dla policjantów st. post. Mileny Łachety i st. post. Damiana Maciaka; cyt. Chcieliśmy przekazać wyrazy uznania Policjantom Komisariatu Policji w Żychlinie, którzy jako pierwsi przybyli na miejsce zdarzenia, weszli do zadymionych pomieszczeń, szybko zidentyfikowali i skutecznie zneutralizowali źródło dymu i ognia, a następnie wyprowadzili lokatora z zadymionego mieszkania! Szybkie i profesjonalne działanie zapobiegło rozwinięciu się zagrożenia i ograniczyło jego skutki jedynie do przewietrzenia pomieszczeń, świetna robota!

Tego dnia tuż po godzinie 15, dyżurny kutnowskiej policji otrzymał zgłoszenie, że z jednego z mieszkań przy ulicy Narutowicza w Żychlinie, wydobywa się dym. Przybyły na miejsce policyjny patrol w rozmowie ze zgłaszającą ustalił, że w mieszkaniu może znajdować się mężczyzna. Funkcjonariusze natychmiast podjęli decyzję o wejściu do mieszkania. St. post. Milena Łacheta i st. post. Damian Maciak po wejściu do zadymionego mieszkania szybko zlokalizowali źródło ognia – skutecznie je gasząc, a następnie wyprowadzili z mieszkania 52-letniego lokatora, który jak później stwierdził – zasnął pozostawiając na ogniu garnek z jedzeniem.