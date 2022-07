Gigantyczny pożar w Kutnie. W akcji 11 zastępów straży z całego regionu ZDJĘCIA

Zgłoszenie o wybuch o pożarze opuszczonego młyna przy ul. Przemysłowej do dyżurnego kutnowskiej straży pożarnej wpłynęło o godz. 2:20. Na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane siły i środki z terenu powiatu kutnowskiego.

- Po przyjeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pożarem objęte są dwie ostatnie kondygnacje oraz 1/3 dachu budynku. Strażacy przystąpili do działań, zostały wezwane siły i środki z ościennych powiatów. Posiłkowaliśmy się podnośnikiem ze Zgierza oraz dwoma ciężkimi podnośnikami JRG z Łowicza i Łęczycy. W sumie było 11 zastępów - informuje mł. bryg. Mariusz Jagodziński, oficer prasowy kutnowskiej straży pożarnej.

Sytuacja była bardzo trudna ze względu na niebezpieczeństwo spowodowane spadającymi fragmentami dachu i ryzykiem zawalenia.

- W pierwszej fazie działań podawaliśmy tylko prądy wody z drabiny przez dach do środka budynku ze względu na zagrożenie związane ze spadającą blachą, przez co nie mogliśmy podejść pod budynek, jak również nie mogliśmy wejść do środka ze względu na drewniane stropy - wyjaśnia mł. bryg. Jagodziński.